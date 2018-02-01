Полторак в США обсудит с руководством Пентагона поставки летального вооружения

Запланированы встречи украинской делегации с руководством Министерства обороны США для углубления сотрудничества оборонных ведомств.

Министр обороны Украины Степан Полторак отправился в США для встреч с руководством Пентагона, в ходе которых будет обсужден вопрос поставок американского летального вооружения в Украину.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Полторак находился с визитом в Германии, откуда направляется в США. В Минобороны отметили, что визит продлится несколько дней.

«США являются страной-членом НАТО и выступают одним из основных партнеров Украины. Поездка состоится для углубления сотрудничества между нашими оборонными ведомствами», - сообщили в пресс-службе.

В рамках визита запланированы встречи украинской делегации с руководством Пентагона, где будет обсуждаться вопрос поставок американского летального вооружения в Украину.

Как сообщал УНИАН, 26 января Полторак заявил, что после 2 февраля получит информацию о том, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.