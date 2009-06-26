Российская комиссия обсудит положение русских в Украине

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом 1 июля, под председательством министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА, обсудит положение российских соотечественников в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

"В ходе заседания планируется обсудить дополнения и изменения в федеральный закон "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", вопросы подготовки Всемирного конгресса соотечественников (Москва, декабрь с.г.), положение российских соотечественников в Украине, а также утвердить кандидатуры соотечественников, представляемых к государственным наградам Российской Федерации", - говорится в сообщении.