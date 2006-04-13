Супругам-шпионам с Волыни дали 4,5 года. Каждому

На Волыни осуждены польские военные шпионы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Волынской области, в частности, 7 апреля военный суд Киевского гарнизона осудил волынян - старшего офицера Вооруженных Сил Украины Олега ГРЫЖЕНКО и его жену Людмилу (военнослужащую по контракту), - шпионская деятельность которых в интересах Польши была разоблачена и прекращена. Супругов лишили свободы на 4,5 года.

Во время операции работники контрразведки СБУ перехватили дискету с информацией, которая имеет гриф «секретно», и ее разглашение могло бы нанести значительный ущерб обороноспособности Украины, отметила секретарь пресс-службы УСБУ в Волынской области Галина САВИНСКАЯ.

Как установило следствие, супруги были завербованы военной разведкой Республики Польша. По ее заданию супруги собирали и передавали за денежное вознаграждение сведения по военной тематике, которые составляют государственную тайну, и информацию конфиденциального характера, сообщила Г.САВИНСКАЯ.