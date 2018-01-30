Львовский облсовет рекомендовал вывешивать красно-черные флаги на день рождения Бандеры

В дни чествования памяти героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН рекомендовали вывешивать с черной лентой.

Депутаты Львовского облсовета утвердили порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на Львовщине во время празднования дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев.

Как сообщает «Zaxid.net» за соответствующее решение во время заседания Львовского облсовета 30 января проголосовали 62 депутата.

Читайте такжеВ Днепре активисты сорвали концерт от "Оппоблока" в честь годовщины снятия блокады ЛенинградаТак, депутаты рекомендовали поднимать красно-черные флаги возле административного здания Львовского облсовета на вул. Винниченко во Львове и на зданиях, в которых расположены органы местного самоуправления на Львовщине:

- 1 января, во время празднования дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;

- 3 февраля, в день создания ОУН;

- 5 марта, в день чествования смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

- 21 мая, в День памяти жертв политических репрессий;

- 14 июня, в день рождения первого председателя Провода украинских националистов Евгения Коновальца;

- 30 июня, в день провозглашения Акта восстановления украинского государства и день рождения Романа Шухевича;

- 30 июля, в день создания Украинской военной организации;

- 14 октября, в день защитника Украины и день создания УПА; в день создания Украинской главной освободительной рады.

При этом в дни чествования памяти героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН рекомендовали вывешивать с черной лентой.

Также депутаты рекомендовали руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений Львовщины поддерживать эту инициативу, и вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в дни, утвержденные в приложении к принятому решению.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".