Встреча глав МИД "нормандской четверки" пройдет 16 февраля в Мюнхене

Глава МИД планирует акцентировать внимание на освобождении заложников и размещении реальной миротворческой миссии на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» запланирована на 16 февраля в Мюнхене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совместной пресс-конференции в Киеве с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

«Мы работаем в рамках «нормандского формата». По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседание «нормандского формата» 16 (февраля) во время Мюнхенской конференции по безопасности», - отметил Климкин.

Читайте такжеКлимкин о переговорах в "нормандском формате": Россия пытается выходить с какими-то трюками

«Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, буду сосредотачиваться именно на вопросах безопасности, освобождения наших заложников и политических заключенных, а также доведения до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса», - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что бывший президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявляет, что расширить "нормандский формат" без согласия Российской Федерации невозможно.