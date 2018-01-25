На оккупированные территории Донбасса едет очередной путинский "гумконвой"
В МЧС РФ утверждают, что грузовики привезли более 400 тонн "детских продуктовых наборов".
Россия отправила на временно оккупированные территории Донбасса очередной так называемый «гуманитарный конвой».
Как сообщается на сайте МЧС РФ, сегодня утром «гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на российско-украинской границе».
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В ведомстве утверждают, что «все автомобили колонны прошли все необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов».
После прохождения процедуры проверок автомобили направились в Донецкую и Луганскую области.
Также утверждается, что автомобили колонны доставят «жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов».
«Далее он будет распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам, в том числе объектам здравоохранения для нужд и лечения местного населения», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет на временно оккупированные территории Донбасса так называемые «гуманитарные конвои».
Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.
В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».