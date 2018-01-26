Украина и США возобновят работу комиссии по стратегическому партнерству - Порошенко

Заседание комиссии состоится в марте 2018 года, будут сформированы несколько групп, где будут обсуждаться, в том числе, дальнейшие украинские реформы.

Украина и США возобновят работу совместной комиссии по стратегическому партнерству.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня журналистам в Давосе (Швейцария).

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«Сегодня договорились о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства. В марте исполнится 10 лет, как она была основана. Очень давно не было заседаний, и в марте эта комиссия состоится», - заявил он.

По словам президента, будут сформированы несколько групп, где будут обсуждаться, в том числе, дальнейшие украинские реформы.

«Нам это очень нужно. Украина может приглашать соответствующих экспертов для оказания ими экспертной помощи, и мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством», - добавил Порошенко.

Напомним, 24 января украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко начал официальный визит в Давосе, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе - это крупнейший экономический форум, где, начиная с 1971 года, политики, экономисты и бизнесмены из десятков стран обсуждают решения насущных проблем мировой экономики и обмениваются опытом. В этом году в форуме примут участие 3000 участников из 119 стран мира.