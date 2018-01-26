Миссия США при ОБСЕ призвала Россию прекратить практику призыва жителей аннексированного Крыма в армию

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию прекратить практику призыва жителей аннексированного Россией Крыма в вооруженные силы РФ.

Об этом заявил вчера, 25 января, временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кэмиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщает американская миссия при ОБСЕ.

"Мы также отмечаем, что, согласно информации, подготовленной Крымской правозащитной группой, по крайней мере 10 тысяч жителей Крыма были призваны на военную службу в российскую армию. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту практику. Соединенные Штаты также призывают Россию соблюдать ее международные обязательства и обязанности, предоставить международным наблюдателям полный доступ в Крым, прекратить преследовать крымских татар и других несогласных, а также прекратить оккупацию Крыма", - подчеркнул Кэмиен.

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Также он сказал, что уважаемая правозащитная организация Freedom House относит оккупированный Россией Крым к местам с самыми плохими условиями для осуществления личных свобод в мире.

"В России и в оккупированном Россией Крыму те, кто отрицает оккупацию, целенаправленно подвергаются репрессиям", - сказал Кэмиен.

Кроме того, дипломат сказал, что в США обеспокоены постоянными судебными приговорами в отношении лиц, которые лично и мирным путем выражали 14 октября протест против репрессивной политики в Крыму. В частности, он отметил, что количество таких лиц сегодня уже достигло 65 человек.

Кэмиен заявил, что США не признают и никогда не будут признавать оккупацию и аннексию Крыма. Дипломат сказал, что санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут действовать, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом.