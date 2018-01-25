Инвестбанкир президента: журналисты узнали, кто проводит скандальные сделки в интересах Порошенко

Макар Пасенюк, совладелец инвесткомпании ICU, провел в интересах президента Петра Порошенко целый ряд важных финансовых сделок, многие из которых стали причиной крупных скандалов.

Финансисты любят шутить: единственное место на планете, где инвестиционный банкир в полной мере ощущает себя человеком, - это Лондон. Весной 2017 года именно сюда перевез свою семью и украинец Макар Пасенюк, управляющий партнер и один из владельцев инвестиционной компании ICU. Он и сам, как говорят источники "Нового времени", проводит в британской столице не менее половины своего времени.

Внимание к делам Пасенюка не является странным: он работает с личными финансами президента Украины Петра Порошенко. Он провел для президента несколько сделок - от организации оффшорных компаний для структурирования собственности кондитерского гиганта Roshen до взаимодействия с американскими лоббистами, отмечают журналисты.

40-летний Пасенюк может служить примером успешной карьеры. Сначала он получил отличное международное образование, поработал на серьезный западный банк - ING. А после - в 2009 году - стал управляющим партнером в украинской ICU. Тогда же эта компания начала обслуживать бизнес-интересы Порошенко. Впоследствии дружба между Порошенко и ICU привела выходцев из этой компании на важные государственные должности, говорится в статье.

"Пасенюк же не стал чиновником - он стал финансовым тенью президента", - отмечают журналисты.

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В части "максимальной" прибыли дела в ICU сегодня идут хорошо. По данным НВ, чистая прибыль компании за 2014-2016 годы составилf $150 млн, хотя в прошлые годы ICU получала $30 млн в год максимум.

На личном счету Пасенюка - не одна сделка, в которой он представлял интересы нынешнего хозяина Банковой. И многие из них - целые истории превратились в скандал.

"В мае 2015 го совладелец ICU макар Пасенюк участвовал в переговорах о покупке для Порошенко телеканала 112 Украина - об этом рассказали сразу несколько источников, близких к участникам сделки", - напомнили журналисты.

Сам Пасенюк в письме НВ утверждает, что хотел структурировать сделку по покупке канала не для президента, а сначала для депутата-беглеца Александра Онищенко, потом - для бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети гипермаркетов бытовой техники Эльдорадо и торгового центра Gulliver.

"Если со 112-м у пары Пасенюк-Порошенко вышел промах - канал так и не достался главе государства, то в деле найма американских лоббистских компаний для защиты от критики курса президента за рубежом инвестбанкир достиг успеха", - пишут в НВ.

В американском реестре лоббистских компаний FARA есть контракт, заключенный с конторой Ben Barnes Group, зарегистрированный в октябре 2015 года. Второй стороной договора стала оффшорная компания AS Prima Societas Limited с Британских Виргинских островов.

В документе указано: расходы AS Prima на наем лоббистов спонсирует Пасенюк. Речь идет о $100 тыс. в месяц плюс текущие расходы. Цель лоббистских усилий, согласно контракту, - "продвижение экономических и геополитических интересов украинского правительства".

По данным НВ, также Пасенюк договаривался о поддержке президента с компанией BGR. Старшим советником по вопросам международной политики в BGR числится Курт Волкер, нынешний спецпредставитель США по Донбассу.

"Самый известный актив президента - Roshen - принес неожиданную международную известность и самому Пасенюку. "Благодаря" международному журналистскому проекту Panama Papers, который раскрыл офшоры многих мировых знаменитостей, он стал известен как участник бизнес-схем главы украинского государства", - рассказали журналисты.

Еще одна крупная сделка, в которой участвовала ICU Пасенюка, - скупка евробондов и долгов энергетической компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова. Сделка в итоге принесла инвесткомпании тройную прибыль.

ICU засветилась еще в одной сомнительной сделке с государственными ценными бумагами. В начале января телеканал Al Jazeera опубликовал расследование, в котором описал, как бизнесмены Онищенко и Павел Фукс купили за $30 млн у Сергея Курченко кипрский офшор Quickpace Limited. Последний обладает валютными облигациями украинского правительства и денежными счетами на $160 млн.

В Генпрокуратуре есть несколько производств по ICU. Одно из них - о злоупотреблении с ценными госбумагами на бирже. Следствие установило: в 2012-2014 годах ICU выступала посредником в торговле правительственными облигациями между госбанками. Операции происходили не по рыночным ценам, в результате чего банки потеряли на сделках около 500 млн грн.

Кроме того, ICU в статусе брокера фигурирует в деле о завладении деньгами Курченко "Брокбизнесбанка" и "Реал Банка", принадлежаdib[ ему. Похожая история случилась в 2014 году с ICU и БГ Банком. Накануне своего банкротства БГ, по информации онлайн-ресурса Bihus.info продал ряда посредников гособлигации на $4,7 млн всего лишь за 8,3 тыс. грн. В результате бумаги оказались в ICU, которая и получила по ним деньги от Минфина.

А тем временем Пасенюк, по словам источников НВ, готовится в Лондоне к новыv инвестиционныv операциzv в интересах главы украинского государства. Сейчас он, мол, приценивается к местным компаниям по управлению активами со всеми необходимыми лицензиями.

В Администрации президента проигнорировали запрос НВ о роли, которую Пасенюк и ICU играют в бизнес-делах президента Порошенко.

Читайте полный текст статьи в свежем номере журнала "Новое время" - №3 от 26 января 2018 года