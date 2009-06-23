Фракция БЮТ заявила о переходе в оппозицию

Фракция БЮТ во Львовском областном совете переходит в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сегодня сделала на сессии облсовета председатель фракции БЮТ, заместитель председателя Львовского областного совета Людмила КОЗАК.

«Фракция БЮТ всегда выступала за единство, мы первыми никогда не нарушали договоренностей. В связи с ситуацией, которая сложилась во Львовском областном совете, а мы были свидетелями, что во Львовском областном совете образовалось большинство против БЮТ, поскольку нашего голоса не хочет никто слышать, мы после продолжительных дебатов приняли решение идти в оппозицию и работать в режиме оппозиции», - заявила Л.КОЗАК.

На уточняющий вопрос председателя Львовского областного совета Мирослава СЕНИКА: «Будут ли после этого заявления члены БЮТ, председателя постоянных депутатских комиссий, слагать свои полномочия?», Л.КОЗАК ответила утвердительно: «Да, председатели комиссий будут слагать полномочия».

Свое заявление Л.КОЗАК сделала после того, как фракция БЮТ в полном составе покинула сессионный зал и после короткого совещания приняла решение вернуться для того, чтобы лидер фракции озвучила заявление о переходе в оппозицию.

Как сообщал УНИАН, Львовский облсовет планирует отправить председателя фракции БЮТ Л.КОЗАК в отставку с должности заместителя председателя областного совета.