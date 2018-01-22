Климкин: на территории РФ находятся 22 политзаключенных из Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что на территории Российской Федерации в тюрьмах находятся 22 политических заключенных из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

«Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие - на территории оккупированного Крыма», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, крымские оккупанты приговорили украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам 7 месяцам за якобы хранение патронов и тротиловых шашек.