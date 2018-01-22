Климкин: на территории РФ находятся 22 политзаключенных из Украины
17:21, 22 января 2018Политика
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Всего, по его словам, включая оккупированный Крым, РФ держит за решеткой более 60 украинских политзаключенных.
Павел Климкин / фото REUTERS
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что на территории Российской Федерации в тюрьмах находятся 22 политических заключенных из Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.
«Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие - на территории оккупированного Крыма», - сказал Климкин.
Как сообщал УНИАН, крымские оккупанты приговорили украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам 7 месяцам за якобы хранение патронов и тротиловых шашек.
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