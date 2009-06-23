Профильный комитет ВР определился с датой выборов Президента

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления поддержал проект постановления о проведении выборов Президента Украины 17 января 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам члена фракции БЮТ Ольги БОДНАР, комитет на своем сегодняшнем утреннем заседании рассмотрел два постановления по данному вопросу.

«Дата выборов была достаточно спорным вопросом, поэтому мы провели сначала рейтинговое голосование. Согласно рейтинговому голосованию, 5 человек из 9 высказались за то, чтобы поддержать постановление Геннадия МОСКАЛЯ, которое предусматривает назначение выборов на 22 ноября 2009 года», - сказала она.

По словам О.БОДНАР, поддержав этот проект постановления, депутаты руководствовались тем, что существует норма Конституции, которая предусматривает, что срок каденции Президента - 5 лет, а не 5 лет и два или четыре месяца. «Поэтому 5 человек отдали свои голоса за это постановление», - сказала она.

Вторым вопросом в рейтинговом голосовании было постановление о проведении выборов Президента Украины 17 января 2010 года.

«Учитывая то, что на Согласительном совете все председатели фракций высказались именно за эту дату, а также опасаясь, что Конституционный Суд может отменить дату 22 ноября, мы, во избежание этой ситуации, все же, получив семь голосов из девяти, поддержали дату 17 января», - сообщила О.БОДНАР.

Кроме того, депутат отметила, что необходимо срочно принимать изменения в Конституцию, во избежание двусмысленных трактовок закона. «Одна норма Конституции говорит о том, что выборы должны проходить в последнее воскресенье последнего месяца последнего года каденции Президента, а другая норма требует, чтобы было пять лет полномочий», - сказала О.БОДНАР.

«Какая из этих норм главнее - нужно выбирать. Несмотря на решение комитета, который поддержал дату выборов 17 января 2010 года, я думаю, на сегодняшний момент более правильным было бы решение поддержать постановление Г.МОСКАЛЯ, которое предусматривает проведение выборов 22 ноября 2009 года», - сказала она.