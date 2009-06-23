Литвин предлагает регионалам ходить на работу, а не мешать работать

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ подверг жесткой критике предложенный правительством проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, включенный сегодня в повестку дня заседания Верховной Рады для рассмотрения во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как народные депутаты от фракции Партии регионов заблокировали парламентскую трибуну, Н.АЗАРОВ с трибуны выразил позицию своей фракции по этому вопросу.

«Дело не в том, что стране не нужны изменения к Бюджетному кодексу. Дело в том, что необходимо укреплять базу местных бюджетов», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что предложенные правительством изменения к Бюджетному кодексу связаны с тем, что «ТИМОШЕНКО идет на выборы Президента, а потому ей необходимо выстроить в очередь в Кабмин все 12 тысяч местных бюджетов».

Н.АЗАРОВ подверг жесткой критике некоторые положения Бюджетного кодекса, которые предлагает Кабинет министров. В частности, по словам депутата, речь идет о централизации процесса формирования местных бюджетов, зависимости бюджетного процесса от Кабинета министров и фактическом отстранении Верховной Рады от формирования государственного бюджета.

В свою очередь, председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что все критические замечания депутатам-“регионалам” необходимо озвучивать и обсуждать во время плановых заседаний профильного комитета.

По словам В.ЛИТВИНА, народным депутатам от Партии регионов необходимо «ходить на работу (посещать заседания Комитета ВР по вопросам бюджета – УНИАН), а не мешать Верховной Раде работать».