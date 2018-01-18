"Народный фронт" требует вернуться к голосованию о создании Антикоррупционного суда

16:21, 18 января 2018
Политика
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Заседание фракции состоялось в четверг при участии Яценюка.

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Фракция «Народного фронта» на своем заседании принял решение требовать возврата к голосованию о включении в повестку дня законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Заседание фракции состоялось в четверг после утреннего заседания Верховной Рады при участии лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Фракция НФ поддерживает включение этого вопроса в повестку дня Верховной Рады.

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