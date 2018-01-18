"Народный фронт" требует вернуться к голосованию о создании Антикоррупционного суда
16:21, 18 января 2018Политика
678 0
Заседание фракции состоялось в четверг при участии Яценюка.
«Народный фронт» требует вернуться к голосованию о создании Антикоррупционного суда / фото nfront.org.ua
Фракция «Народного фронта» на своем заседании принял решение требовать возврата к голосованию о включении в повестку дня законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.
Заседание фракции состоялось в четверг после утреннего заседания Верховной Рады при участии лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.
Фракция НФ поддерживает включение этого вопроса в повестку дня Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter