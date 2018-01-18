Губернатор Степанов возглавил штаб по борьбе с непогодой в Одесской области

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов возглавил оперативный штаб по предупреждению и своевременной ликвидации возможных последствий непогоды в Одесской области.

Во время заседания штаба стало известно, что ситуация на дорогах области контролируется, наиболее острая ситуация сложилась в Измаиле, где непогода нарушила электро- и водоснабжение. В Измаиле работают около тридцати ремонтных бригад для восстановления электроснабжения. Также в город направлены дизельные генераторы для восстановления водоснабжения. В ближайшее время проблему с отсутствием электроэнергии, отопления и воды в городе должны решить, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

«В Одесской области продолжается непогода, на севере - большой снегопад, уровень снега достигает 20 см, на юге - снег с дождем, налипание мокрого снега. Все это сопровождается шквальным ветром. Есть большая проблема в городе Измаил, там отключена высоковольтная линия. Сейчас там уже работают около тридцати ремонтных бригад ОАО "Одессаоблэнерго", они выясняют причины аварии и пытаются максимально быстро подключить к электроснабжению город. Также еще с утра в регионе мобилизованы ресурсы в виде дизель-генераторов от военных, ГСЧС, частных предприятий. Их уже сейчас отправляют в город для того, чтобы восстановить водоснабжение и элементарную жизнедеятельность Измаила. В общем, на эту минуту, у нас есть отключения электроэнергии в 136 населенных пунктах региона. Но я хочу заметить, что эта цифра постоянно меняется, поэтому оперативно выезжают ремонтные бригады, ликвидируют аварии, но и непогода может создавать новые обрывы на линиях. Ситуация полностью контролируемая», - сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Раньше распоряжением Максима Степанова с 00:00 часов 18 января в области было ограничено движение большегрузного транспорта на дорогах государственного значения. Это связано с прогнозируемым существенным ухудшением погодных условий, при которых существует угроза безопасности дорожного движения.