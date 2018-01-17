Большая часть конфискованных у окружения Януковича средств пошли на нужды Минобороны - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что большая часть конфискованных у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича средств пошли на нужды Министерства обороны Украины, в частности на производство ракетных комплексов для армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Я горжусь тем, что в результате этой деятельности (спецконфискации средств окружения Януковича - УНИАН) администрация Госпогранслужбы получила 700 млн грн, из них 300 млн - на обустройство границы, пока достаточно не защищенной, а еще 400 млн грн ушло на создание системы идентификации отпечатков пальцев, которая перед новым годом была полностью введена в действие. Теперь наша граница защищена от нежелательных лиц, которые легко пересекали его раньше», - заявил он.

Также генпрокурор отметил, что в результате спецконфискации в госбюджет средств окружения Януковича Нацгвардия получила 900 млн грн. «За что купила дополнительную бронетехнику, которая сейчас работает на украинскую безопасность», - уточнил он.

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Кроме того, по его словам, Национальная полиция получила 1 млрд 480 млн гривен.

Однако, подчеркнул Луценко, Минобороны получило наибольшую часть из конфискованных у окружения Януковича средств. «Когда мы читаем в СМИ о том, что сотни ракетных комплексов отечественного производства пошли в армию, то это за эти средства. Я не могу говорить сколько и не могу говорить их тактико-технические характеристики, но именно эту технику ждали все, кто сталкивается с вражескими танками. Они теперь будут сталкиваться с ними не на расстоянии выстрела из гранатомета, а на расстоянии выстрела из ракетного комплекса отечественного производства», - отметил генпрокурор.

Также Луценко заметил, что объединенные территориальные громады получили «реальные средства, чтобы люди почувствовали правильность этого решения».

Кроме того, он добавил, что в результате спецконфискации были построены новые дороги в Украине.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов.