Депутаты от БПП сорвали заседание комитета Рады по иностранным делам

Народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко и Владимир Арьев сорвали заседание комитета Верховной Рады по иностранным делам, поскольку не захотели рассматривать кандидатуру от "Народного фронта" в постоянную делегацию ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета возник вопрос о включении в делегацию кандидатуры от "Народного фронта" Виктора Еленского. Этого вопроса не было в повестке дня заседания комитета.

На сегодняшний день в составе делегации 23 человека, но их может быть 24. Каждый год подтверждается состав делегации, и фракция "Народный фронт" настаивала на том, чтобы ее представителя включили в делегацию.

На заседании комитета говорилось, что народные депутаты подходили к руководителям фракций "БПП" и "Народный фронт" и просили обсудить этот вопрос, поскольку его необходимо согласовать и утвердить на комитете, чтобы подать кандидатуру в ПАСЕ. Но этот вопрос так и не был согласован.

Читайте такжеСегодня Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса (видео)

Когда же на заседании комитета возникло предложение включить сегодня к рассмотрению этот вопрос, Луценко и Арьев ушли с заседания. На просьбу членов комитета объяснить такой поступок, Арьев ответил: "У нас дела".

В результате кворума не было и не было возможности рассматривать вопросы, предусмотренные повесткой дня.

Председатель комитета Анна Гопко заявила, что сегодня на заседании планировалось рассмотреть поправки к президентскому законопроекту "О дипломатической службе", а также вопросы, касающиеся Украинского культурного центра в Москве, и вопрос о санкциях ЕС против представителей режима Виктора Януковича.

Как известно, неизбрание еще одной кандидатуры в состав делегации ПАСЕ не имеет значения, поскольку в заседаниях ПАСЕ всегда принимают участие 12 делегатов, а еще 12 могут работать в комитетах ассамблеи.