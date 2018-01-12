У Меркель пока не хотят говорить о поэтапной отмене санкций против РФ

Официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт отказался рассуждать о допустимости поэтапной отмены санкций ЕС, введенных против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Зайберта, прежде чем обсуждать эту тему, немецкая сторона хотела бы увидеть прогресс в реализации Минских соглашений.

По словам представителя канцлера, если не считать минимальных положительных сдвигов в канун Рождества, надежной основы для такого прогресса - а именно установления прочного режима прекращения огня - до сих пор нет.

"Каждый день там происходят бесчисленные нарушения перемирия, и вот над этим нужно работать", - заявил Зайберт.

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Ранее на этой неделе министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что считал бы правильным частично отменить санкции в том случае, если с Россией будет достигнута договоренность о формате миротворческой миссии ООН, и под эгидой "голубых касок" на Донбассе будет установлено прочное перемирие.

По словам Штеффена Зайберта, "целесообразной такая миссия ООН может быть в том случае, если она будет способствовать улучшению положения людей на востоке Украины, поможет установить мир". Именно с этой точки зрения, пояснил он, правительство Германии относится к проблеме "голубых касок".

"Все остальное сейчас - не тема", - заявил официальный представитель канцлера ФРГ.