Отсутствие связи в "ЛДНР": операторы оккупантов установили драконовские тарифы на звонки в Украину

В то время как мобильный оператор "Vodafone-Украина" уже несколько дней не работает на территории ОРДЛО, местные мобильные операторы активизировали свою работу и ввели функцию звонков на украинские номера. При этом тарифы установили поистине драконовские: стоимость минуты звонка на номер украинского оператора составляет 5-7 гривень за минуту.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

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"Луганский оператор "Лугаком" ввел функцию звонков на украинские номера. Вот только стоимость звонков теперь, как вы понимаете, отличается. Позвонить из Луганска на стационарный украинский номер будет стоить около 5 гривен, а на мобильный и вовсе около 7 грн за минуту", - сообщает журналист.

Звонки с донецкого "Феникса" также будут стоить около 5 грн за минуту.

"Это заоблачные и совершенно неадекватные цифры. Для сравнения, звонки с украинских операторов в РФ или Польшу стоят около 1 грн за минуту, если подключить специальный тариф", - подчеркнул журналист.

Как сообщал УНИАН, на оккупированной части Донецкой области несколько суток отсутствует мобильная связь украинского оператора «Vodafone». В то же время в «ДНР» заявили о перебоях со связью у оккупационного оператора «Феникс». Оператор связи «Vodafone.Украина» уже обратился к Донецкой областной администрации, миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации за разрешением на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области.