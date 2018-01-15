В Донецке очереди за SIM-картами местного оператора "Феникс" (фото)

В соцсети показали фото очередей в Донецке за SIM-картами местного оператора "Феникс". Снимки в своем Twitter показал блогер Necro Mancer.

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Отмечается, что уже пятый день подряд в оккупированном Донецке нет мобильной связи. Украинский оператор "Vodafone-Украина" приостановил свою работу из-за повреждения кабелей.

"Люди бегают по отделениям почты, пытаются купить стартовый пакет местного телефонного оператора "Феникс", но их в продаже крайне мало. Перекупщики уже продают на радиорынке Маяк эти стартовые пакеты по 1000 рублей (500 грн) за штуку, тогда как обычная цена - 120 рублей (60 грн)", - рассказала местная жительница, передает Gazeta.ua.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ зафиксировала исчезновение мобильной связи на оккупированной части Луганщины. "Команда СММ отметила, что в неподконтрольных правительству районах прекратили предоставление некоторых услуг мобильной связи", - сообщили в организации.