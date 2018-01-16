План Маршалла, правозащитная коалиция и "Питьевая вода": в Раде появились три новых депутатских объединения

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение (МДО) «Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций - плана Маршалла для Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил спикер Андрей Парубий.

Читайте такжеПринятие законопроекта по Донбассу не повлияет на освобождение пленных – представитель омбудсменаПо его словам, руководителем этого межфракционного депутатского объединения избрана внефракционный народный депутат Анна Гопко.

Также Парубий объявил о создании в ВР МДО «Правозащитная коалиция», соруководителями этого объединения избраны народные депутаты Украины Елена Сотник (фракция «Объединение «Самопомич») и Игорь Луценко (фракция ВО «Батькивщина»).

Кроме того, было объявлено о создании МДО «Питьевая вода», руководителем которого избран Андрей Река (фракция «Народный фронт»).