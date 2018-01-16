Парубий призвал нардепов сконцентрироваться для принятия закона по Донбассу уже сегодня

15:25, 16 января 2018
Политика
2156 0

Сейчас народными депутатами рассмотрено 343 из 673 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Парубий призвал сегодня рассмотреть важный законопроект / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал народных депутатов сконцентрироваться, чтобы сегодня принять закон о деоккупации Донбасса.

Читайте такжеРазрыв дипотношений с РФ не является предметом законопроекта о реинтеграции Донбасса – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий отметил, что согласно регламенту ВР он вынужден завершить рассмотрение поправок к законопроекту «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

Он напомнил, что на утреннем заседании были рассмотрены 343 поправки, поэтому вечернее заседание начнется с рассмотрения поправки №344.

Как известно, к законопроекту поступило 673 поправки.

Вечернее заседание парламента продолжается с 16 до 18 часов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса
Теги: #реинтеграция Донбасса#деоккупация Донбасса