Парубий призвал нардепов сконцентрироваться для принятия закона по Донбассу уже сегодня

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал народных депутатов сконцентрироваться, чтобы сегодня принять закон о деоккупации Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, Парубий отметил, что согласно регламенту ВР он вынужден завершить рассмотрение поправок к законопроекту «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

Он напомнил, что на утреннем заседании были рассмотрены 343 поправки, поэтому вечернее заседание начнется с рассмотрения поправки №344.

Как известно, к законопроекту поступило 673 поправки.

Вечернее заседание парламента продолжается с 16 до 18 часов.