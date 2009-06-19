Яценюк хочет дать местным советам удочку, а не рыбу

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для выведения регионов из кризиса необходимо провести бюджетную и административно-территориальную реформу. Об этом он заявил на пресс-конференции для СМИ 7 западных регионов Украины в Ивано-Франковске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК сказал, что «законодательство должно дать местным советам возможность получить средства на развитие инфраструктуры, дать территорию для ведения бизнеса, дать удочку, а не рыбу - это базовые три рецепта, как работать с этими городами». По его словам, для городов нужно установить правила, которые повысят заинтересованность в части поступления в бюджет налогов и сборов. Также А.ЯЦЕНЮК настаивает на необходимости ликвидировать местные администрации. «Они должны перейти в статус префектуры», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что сегодня больше всего пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. «Необходимы налоговые каникулы для субъектов, которые только начинают работу, должна быть компенсация процентных ставок, возобновить кредитную активность и обеспечить им доступ к бюджетному ресурсу», - считает А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК сегодня также посетил Ивано-Франковскую областную больницу, где поздравил врачей с профессиональным праздником и подарил переносной рентгенаппарат.