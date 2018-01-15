Принятие законопроекта по Донбассу не повлияет на освобождение пленных – представитель омбудсмена

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие законопроекта о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не повлияет на процесс дальнейшего освобождения заложников.

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Такое мнение Чаплыга высказал в комментарии УНИАН.

Он отметил, что пока говорить о каких-то датах следующего этапа освобождения заложников - это то же, что «гадать на кофейной гуще».

При этом, отвечая на вопрос, повлияет ли принятие законопроекта о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе на дальнейшее освобождение заложников, он сказал, что «это разные вещи, разные плоскости».

«Политики используют это - давайте не будем голосовать, потому что это может повлиять или не повлиять. Я вам скажу так, мне кажется, этот законопроект абсолютно не влияет на процесс переговоров», - подчеркнул Чаплыга.

Как сообщал УНИАН, 16 января планируется рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

6 октября Верховная Рада приняла президентский вариант законопроекта в первом чтении.

17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.