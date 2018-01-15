Принятие законопроекта по Донбассу не повлияет на освобождение пленных – представитель омбудсмена
Чаплыга убежден, что принятие закона не влияет на ход переговоров по освобождению удерживаемых боевиками украинцев.
Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие законопроекта о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не повлияет на процесс дальнейшего освобождения заложников.
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Такое мнение Чаплыга высказал в комментарии УНИАН.
Он отметил, что пока говорить о каких-то датах следующего этапа освобождения заложников - это то же, что «гадать на кофейной гуще».
При этом, отвечая на вопрос, повлияет ли принятие законопроекта о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе на дальнейшее освобождение заложников, он сказал, что «это разные вещи, разные плоскости».
«Политики используют это - давайте не будем голосовать, потому что это может повлиять или не повлиять. Я вам скажу так, мне кажется, этот законопроект абсолютно не влияет на процесс переговоров», - подчеркнул Чаплыга.
Как сообщал УНИАН, 16 января планируется рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).
6 октября Верховная Рада приняла президентский вариант законопроекта в первом чтении.
17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.
18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.