Порошенко помилует совершившую преступление против Украины женщину для освобождения заложников

В ближайшие часы президент Украины Петр Порошенко помилует «гражданку К.», совершившую преступление против Украины, для продолжения процесса освобождения украинских заложников.

Читайте такжеОсвобожденный из плена террористов луганский ультрас: молодежь Донецка и Луганска – проукраинская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«В ближайшие часы, в ближайшее время, президент Украины пойдет на то, что он помилует одну женщину - гражданку К., совершившую серьезное преступление против государства Украина, для того, чтобы так же ожидать, что будет продолжена серьезная работа по освобождению, в первую очередь, наших военных, которые довольно долго удерживаются на оккупированных территориях», - сказала первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.