У Ющенко вычислили, что Тимошенко «подчистила» госбюджет

Реальное выполнение государственного бюджета за 5 месяцев является более низким, чем утверждается в отчете правительства. К такому выводу пришла главная служба социально-экономического развития Секретариата Президента в своем “Анализе реального состояния украинской экономики” .

Да и то, выполнение с начала года госбюджета по доходам общего фонда, утверждают специалисты СП, составило 99,76% к уточненному в сторону уменьшения плану (поступило 62467,6 млн. грн. при уточненном плане в 62616,1 млн. грн.).

Очевидно речь идет об уменьшении по сравнению с принятыми ВР показателями госбюджета-2009, потому что изменения в главный финансовый документ страны не вносились – премьер-министр Юлия Тимошенко неоднократно заявляла, что считает это излишней процедурой.

Так по данным главной службы социально-экономического развития СП, месячный план на май был уменьшен на 4115,7 млн. грн.(по сравнению с первым вариантом росписи план на январь-май по общему фонду госбюджета) - с 17845,0 млн. грн. до 13729,3 млн. грн. за счет снижения плановых показателей мобилизации НДС со ввезенных в Украину товаров на 3,1 млрд. грн., а также плана по обязательным платежам, которые мобилизируются ГНАУ, на 1,0 млрд. грн.

Более того, утверждают в главной службе социально-экономического развития, достигнутый уровень наполнения доходной части бюджета обеспечен благодаря перечислению Национальным банком Украины в январе и апреле т.г. годовой суммы превышения сметных доходов над сметными расходами (4008,1 млн. грн.), а также уплатой им сверх годового плана в бюджет 396 млн. гривен.