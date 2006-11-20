ГАК не видит смысла в сессиях для галочки

Лидер фракции «Гражданский актив Киева» Александр ПАБАТ поддерживает перенесение сессии Киевсовета.

В интервью «Газете по-киевски» А.ПАБАТ сказал: из-за того, что «некоторые политики по 3-4 часа делят кресла в зале заседаний, а потом рассказывают журналистам, какая плохая власть, октябрьская сессия проходила в два захода – с недельным разрывом». «Всю эту неделю комиссии не могли нормально работать и готовить материалы к следующему заседанию. Как мы можем заседать 23 ноября, если ни у кого еще нет материалов? Ведь проекты должны раздаваться за 10 дней – чтобы успеть их изучить. А проводить сессии для галочки, а не для решения вопросов я не вижу смысла», - подчеркнул лидер ГАК.

Касаясь темы повышения тарифов на коммунальные услуги в Киеве, лидер ГАК отметил, что «не стоит политизировать этот вопрос, тем более, после слов вице-премьера Владимира РЫБАКА, который сказал, что Камбин поддержал обоснование повышения тарифов». «Есть экономическая составляющая, и от нее никуда не деться. Теперь главное, чтобы когда человек приходит в ЖЭК, ему не отвечали, что нет денег», - подчеркнул депутат.

А.ПАБАТ также высоко оценил работу секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО. По словам депутата, О.ДОВГИЙ «эффективно организовал работу секретариата, и подготовка к сессии стала более гласной и качественной, чем при Александре ОМЕЛЬЧЕНКО. Заседания тоже более демократичны – есть возможность любому депутату выступать сколько угодно, а раньше выступил один раз и все, твой лимит исчерпан. Правда, есть проблема, что некоторые депутаты пытаются «заполитизировать» Киевсовет».

Также, по его словам, «позитивно то, что власть не стала заниматься самопиаром, а обеспечивает функционирование городского хозяйства. Сейчас это главный критерий оценки».

Как сообщал УНИАН, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ сегодня сообщил журналистам, что запланированное на 23 ноября заседание сессии Киевсовета перенесено на 7 декабря.

“В соответствии с регламентом, городской председатель или секретарь Киевсовета может соответствующим распоряжениям внести коррективы в даты проведения пленарных заседаний. В этом нарушений никаких нет”, - сказал О.ДОВГИЙ. Он подчеркнул, что до конца года будет проведено три заседания сессии Киевсовета – 7, 14 и 27 декабря.

Согласно его информации, на следующее пленарное заседание Киевсовета планируется вынести очень много вопросов, которые крайне важно “закрыть” именно в этом году. И из-за того, что объем этих вопросов значительный, комиссии городского совета не успевают проработать их до 23 ноября, есть сложности со сроками подготовки необходимых документов. «Для того чтобы в соответствии с регламентом и со всеми процедурами мы смогли провести сессию с достаточно большой повесткой дня, чтобы мы могли рассмотреть больше всего вопросов, мы сессию перенесли с 23 на 7-ое», - отметил О.ДОВГИЙ, подчеркнув, что “никакой политической составляющей в этом нет”. На 14 декабря планируется презентация бюджета столицы на следующий год, а 27 декабря – его принятие.