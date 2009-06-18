Янукович: министры убегают из правительства

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодня министры «убегают из правительства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании оппозиционного правительства.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что подал в отставку министр транспорта Украины Иосиф ВИНСКИЙ, и отметил, что причины не до конца понятны, потому что «это их внутренний вопрос, внутренние «разборки».

«Мы привыкли, что они друг друга обвиняют во лжи, коррупции и разворовывании бюджетных средств. Я считаю, что мы в ближайшее время услышим эту информацию о министре транспорта», - добавил лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня «ожидать от действующей власти позитивов уже нельзя».

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