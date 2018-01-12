Климкин анонсировал сотрудничество с румынской общиной по реализации языковых положений закона об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что украинская власть совместно с румынской общиной будет работать над реализацией языковых положений закона об образовании в контексте обеспечения прав представителей румынского национального меньшинства на обучение на родном языке.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

«Завершили совместную с румынским коллегой Теодором Мелешкану поездку в Черновицкую область. В фокусе - трансграничное сотрудничество и имплементация образовательного закона. Есть понимание, что речь идет не об ограничении, а о расширении возможностей. Совместно с румынской общиной будем работать над реализацией закона и двусторонним документом», - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 11 января министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что его страна продолжит поднимать тему языковых положений закона Украины об образовании, пока не будут найдены конкретные решения по обеспечению прав представителей румынского национального меньшинства на обучение на родном языке.

*** Закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

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Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

8 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение, согласно которому рекомендовала украинской власти сбалансировать положение языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.