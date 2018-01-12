Путин и Медведчук обсудили второй этап обмена пленными на Донбассе - росСМИ

Президент России Владимир Путин и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктор Медведчук обсудили второй этап обмена заложниками между Киевом и боевиками.

Факт встречи, которая состоялась 10 января, в комментарии Business FM подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в четверг, ссылаясь на источники в администрации президента РФ, о встрече 10 января Путина с Медведчуком сообщил портал EADaily.

По информации СМИ, что Путин и Медведчук "обсуждали украинскую повестку дня".

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В частности, они говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и "ЛДНР", а также об освобождении граждан Украины, которые "осуждены" на территории Российской Федерации.

Кроме того, Путин говорил с Медведчуком о перспективах ввода миротворческого контингента ООН на Донбасс и "приемлемом формате" миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.

Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.