Турчинов уверен, что депутат от БЮТ не стрелял в человека

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ (фракция БЮТ) не причастен к гибели в результате стрельбы мужчины (1954 года рождения) неподалеку от пгт Головановск Кировоградской области.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил во вторник вечером в эфире программы “Шустер Live” на телеканале “Украина”.

“Ехали в одной машине руководитель Кировоградской областной прокуратуры, руководитель управления МВД и депутат от БЮТ. Неизвестный человек начал обстреливать этот автомобиль. Они люди военные, вынуждены были противодействовать этому. Но, безусловно, не готовы были открывать огонь, поскольку, как я понимаю, просто не имели оружия”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По словам первого вице-премьера, был вызван спецназ, который задержал этого человека. А.ТУРЧИНОВ сообщил, что нападающий скончался в больнице. “Я не знаю, кто это был, какие мотивы у него были стрелять, причем неизвестно, по кому он стрелял - по представителю МВД, по прокурору или по депутату. На это даст ответ следствие”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня около 20.00 неподалеку от пгт Головановск Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Головановским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Головановского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина (1954 года рождения).

В соответствии с полученной информацией, народный депутат вместе с местными руководителями прокуратуры и МВД ехал в автомобиле вдоль охотничьих угодий. В человеке на обочине они заподозрили браконьера. Согласно предварительным данным, тот стрелял в сторону машины. После этого между мужчинами возникло столкновение, в результате которого депутат, прокурор и работник правопорядка задержали напавшего.

Согласно информации УНИАН, нападавшим оказался безработный житель Головановского района. Он был доставлен в Головановскую центральную районную больницу с диагнозом «травматический шок и огнестрельное ранение», где скончался в ходе оказания ему медицинской помощи.

У В.ЛОЗИНСКОГО, Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКОГО диагностированы порезы и ушибы, которые они получили при сопротивлении мужчины. У погибшего были выявлены и изъяты две единицы огнестрельного оружия и нож.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, на место происшествия для выяснения обстоятельств выезжал областной прокурор Геннадий ТЮРИН с двумя заместителями, а также сотрудники милиции. Была организована доследственная проверка, по результатам которой Управлением МВД в области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжелое телесное повреждение, совершенное в способ, который носит характер особой пытки или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего). По этой статье предусмотрено наказание от 7 до 10 лет заключения.

Следователями выдвинуто несколько версий инцидента, которые сейчас отрабатываются.

В то же время в Департаменте связей с общественностью МВД УНИАН заявили, что не владеют информацией по этому поводу.