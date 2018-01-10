Почти треть народных депутатов держат все свои сбережения наличными – "Чесно"

Около 30% народных депутатов держат все свои сбережения в наличности и не спешат класть деньги на счета.

Как сообщает общественное движение «Чесно», если у парламентариев появляется больше денег, они покупают картины, часы и другие предметы роскоши.

В сообщении сказано, что «30% украинских парламентариев сохраняют все задекларированные деньги в наличной форме. А в среднем доля наличности в активах депутатов составляет примерно три четверти.

В «Чесно» подчеркнули, что рост денежных средств у депутатов не приводит к покупке земли, недвижимости, транспортных средств.

«В то же время параллельно с ростом денежных активов увеличивается количество предметов роскоши в их собственности. Это может быть связано с тем, что при достижении определенного уровня дохода люди хотят показать свой статус и покупают для этого предметы роскоши. В то же время, предметы роскоши — менее заметные активы для общей публики, чем машины, дома или земельные участки. О них узнают из деклараций, а недвижимость и транспортные средства видно невооруженным глазом», - считают в общественном движении.

В сообщении отмечается, что «в 51 год депутаты достигают “максимума” сбережений».

Читайте такжеВ Черновцах депутат за год купил 63 квартиры«Смоделировав динамику денежных средств народного депутата по его возрасту (в 2015-2016 гг.), мы увидели, что до 51-летнего возраста размер сбережений (наличные деньги и депозиты) нардепа растет, а после этого возраста — уменьшается. Это означает, что с 51 года парламентарии обычно начинают больше тратить, чем сберегать. Такое поведение по возрасту является весьма логичным, так как в первой половине жизни люди откладывают на будущее, а во второй пользуются накоплениями. Народные депутаты здесь не исключение», - говорится в информации «Честно».

В сообщении сказано, что для анализа была использована fixed effect регрессия. При этом отмечается, что в статье проанализированы декларации только тех народных депутатов, которые имели мандат как в 2015, так и в 2016 годах.

В декабре прошлого года сообщалось, что депутаты подняли себе зарплаты задним числом. Так, Верховная Рада приняла постановление о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов (№7172).

Как отметил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, этим проектом постановления предлагается установить должностные оклады народных депутатов на уровне должностных окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Поскольку по состоянию на 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 1,6 тыс. грн, то в проекте постановления, в частности, говорится об окладе в 19 тыс. 200 грн для председателя парламента, 18 тыс. 400 грн – для его первого заместителя и 17 тыс. 600 грн – для заместителя председателя парламента.