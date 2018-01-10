Саакашвили собирается в новый "тур" по Украине

Председатель партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили назвал сегодняшний допрос в Службе безопасности Украины "обычной заказухой" и анонсировал новые политические акции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после допроса в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

"На самом деле продолжаются так называемые следственные действия. Почему они так называемые, потому что в XXI веке в современной Европе никто не делает дело по поводу мирных политических акций, расследует и еще хочет к этому приплести обвинения", - сказал Саакашвили. Он назвал допрос "обычной заказухой".

"Я им проводил политические объяснения, что означает "мирные акции", как проводиться акции, каким образом люди оказались на акциях, что это за люди, что значит координация политических сил", - отметил бывший президент Грузии.

"Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций, а мы от политических акций отвлекаться не будем. Я собираюсь, начиная с завтрашнего дня, ездить по стране, начинать набор людей для новой власти", - заявил Саакашвили.

По его словам, во время допроса было задано около 40 вопросов, которые практически все касались политических акций и деятельности политических сил.

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"Мы должны найти новых людей, которые будут руководить страной другими методами, которые не будут красть наши деньги, которые не будут уничтожать Украину, а которые будут ее строить", - добавил он.

Также лидер партии "Движение новых сил" сказал, что не будет "обращать внимание на судебные, эти уголовные вещи, которые они хотят ежедневно делать, чтобы у меня не было времени другими делами заниматься".

"Я буду ездить, я буду добираться до людей. Я буду делать все то, что они не хотят, чтобы я делал. Я как раз буду этим заниматься, буду заниматься политикой. Буду заниматься нахождением новых людей, созданием структур и подготовки этих людей для быстрой мирной смены власти в Украине", - сказал Саакашвили.

Кроме того, бывший президент Грузии отметил, что будет продолжать ходить на допросы.

"Я не исключаю, что новые дела возбудят. Главное, чтобы они не перевозбудились своими делами", - заявил Саакашвили.

Также он сказал, что завтра посетит заседание Апеляционного суда, где следователи будут требовать его домашнего ареста.

"Если суд меня не посадит под домашней арест, как того хочет власть, я потом поеду по Украине", - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Руслана Чернолуцкого Саакашвили впервые допросили по так называемому делу "Дангадзе-Курченко", которое касается расследования обращения руководителя киевского областного отделения партии Севериона Дангадзе через доверенное лицо к бизнесмену Сергею Курченко с предложением финансировать деятельность Саакашвили в Украине.