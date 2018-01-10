Саакашвили дал прокуратуре показания относительно расстрелов на Майдане

Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 9 января дал прокуратуре показания о расстрелах на Майдане.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре, по делу расстрелов на Майдане, в связи с «фактами», приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал «грузинским снайперам» расстреливать людей. Сразу хочу сказать, что следователи были очень дружелюбные и профессиональные, но я думаю, вся система работает вхолостую. Две главных дела того времени - отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана до сих пор не расследованы, то есть во власти в Украине до сих пор есть люди, которым не выгодно расследование этих дел", - отметил он.

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Вместе с тем, Саакашвили подчеркнул, что "лучшим ответом на российскую пропаганду было бы не отрицание приведенных Москвой и ее сателлитами обвинений, а привлечение к ответственности всех виновных".

"А пока, вчера я потерял два драгоценных часа на беллетристику, а сегодня утром еще два допроса", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что на одном из итальянских телеканалов был показан документальный фильм-расследование, в котором несколько граждан Грузии рассказали, что были завербованы в 2013 году и стреляли и в правоохранителей, и в участников Революции достоинства во время событий на Майдане в 2014 году.