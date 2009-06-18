Призрак газовой войны теперь приходит раз в месяц

Депутатская группа «За Украину!» требует от правительства пересмотреть российско-украинские газовые соглашения.

Об этом заявил лидер депгруппы Вячеслав КИРИЛЕНКО на пресс-конференции в Тернополе, сообщили УНИАН в пресс-службе Общественного движения „За Украину!”.

«Теперь призрак газового вопроса и новой газовой войны является перед Украиной не только в декабре-январе, а в начале каждого месяца», - отметил парламентарий.

«Нас тревожит то, что продолжает происходить с российско-украинскими газовыми соглашениями, - отметил лидер общественного движения «За Украину!». - Мы с самого начала выступили решительными противниками тех кабальных условий, которые подписала Юлия ТИМОШЕНКО. Учитывая это, мы считаем, что такие соглашения должны быть пересмотрены, поскольку они не работают в интересах Украины».

«Мы не можем быть в условиях, когда Украина постоянно находится под угрозой уплаты гигантских штрафов российскому «Газпрому», - отметил председатель депутатской группы «За Украину!»

«У меня возникает вопрос – почему Евросоюз не платит штрафы за то, что уменьшает потребление российского газа, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Почему сами россияне не платят штрафы туркменам за уменьшение потребления туркменского газа. Почему только Украина стоит перед угрозой ежемесячно платить штрафы за то, что не добирает те объемы, которые с самого начала было понятно, – Украине не нужны».

По убеждению В.КИРИЛЕНКО, правительство, подписывая газовые соглашения, «осознавало, что подвергает Украину опасности. Но несмотря на это, украинские правительственные чиновники почему-то эти соглашения подписали».