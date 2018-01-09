Россия отказывается пропускать украинцев после введения биометрического контроля

Российская сторона отвечает провокационными действиями на введение Украиной с 1 января 2018 пограничной системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины», - сказал Серватюк.

По его словам, ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Первый заместитель председателя ГПСУ отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из них 24 тыс. - россияне.

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Также Серватюк отметил, что только за трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

Как известно, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией. Биометрический контроль на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.