На границе с Россией биометрический контроль заработал на полную мощность (фото)

С 1 января 2018 года введены в действие мобильные и стационарные комплексы биометрического контроля на границе с Россией. Соответственно с этого дня каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, должен оставить на границе отпечатки пальцев.

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Порядок проведения биометрического контроля на различных пунктах пропуска несколько отличается: на стационарных пунктах пропуска сканируют четыре пальца правой руки, а затем один большой палец, а на мобильных комплексах сканируют один указательный палец. Параллельно со сканированием отпечатков пальцев проводится паспортный контроль. По заверению пограничников этого вполне достаточно для быстрой и полной идентификации человека и проверки его по всем базам данных, включая базу Интерпола.

Для проверки работы системы наш корреспондент вместе с пограничниками Сумского отряда 2 января 2018 года присутствовал при проведении паспортного и биометрического контроля в поезде Москва–Киев на железнодорожной станции «Конотоп». Пассажиры восприняли нововведение довольно спокойно. Наиболее часто звучало опасение, что теперь пограничный контроль будет занимать намного больше времени. Однако, по словам начальника Конотопского отдела пограничной службы Сумского пограничного отряда майора Игоря Медведева, полученные технические средства и программное обеспечение для паспортного и биометрического контроля позволяют производить необходимые процедуры настолько быстро, чтобы они не сказывались на скорости пограничного контроля. Он также добавил, что в инспектируемом вагоне все пассажиры успешно прошли паспортный и биометрический контроль, оборудование работало исправно, и каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Напоминаем, что на всех контрольно-пропускных пунктах на границе Украины, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, с 1 января 2018 года заработала автоматизированная система фиксации биометрических данных для граждан Российской Федерации и еще 70 стран Азии и Ближнего Востока, определенных перечнем Министерства иностранных дел, а также лиц без гражданства.

Внедряя систему фиксации биометрических данных при въезде в Украину граждан из тех государств, которые отнесены к категории риска, наше государство демонстрирует неизменность своего европейского курса и стремление улучшить туристический имидж, ведь для граждан европейских и других стран, которые не входят в перечень МИД, эта система позволит избежать усложнения пограничных формальностей.