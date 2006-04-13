«Регионы» в Днепропетровске торгуются с Лазаренко за должность главы облсовета

Представители Партии регионов Украины пытаются договориться с Блоком Лазаренко о поддержке кандидата от “Регионов” на должность главы Днепропетровского областного совета. Об этом УНИАН сообщил источник в Днепропетровском облсовете.

При этом, по данным источника, за поддержку своего представителя “регионалы” обещают Блочные Лазаренко “ряд преимуществ”, в частности, 3-4 должности председателей районных советов в ключевых районах области.

Как сообщал УНИАН, на выборах в Днепропетровский облсовет победили семь политических партий и блоков. По результатам голосования избирателей и по распределению депутатских квот, 39 мест в Днепропетровском облсовете получила Партия регионов, 18 – Блок Юлии Тимошенко, 17 – Блок Лазаренко, 9 – “Наша Украина”, 7 - Компартия Украины. По 5 депутатских мандатов получили блок Натальи Витренко „Народная оппозиция” и Народный блок Литвина.