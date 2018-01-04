Геращенко: украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на освобождении всех заложников

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске приложит все усилия для скорейшего освобождения всех украинских заложников.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что приоритетами работы подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ в 2018 году станут «освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем ОРДЛО и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести». К работе этой подгруппы привлечены лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и представители СБУ.

"Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно скорее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам. Надеемся, что позитив первой волны освобождения, важный и для всех участников Минских групп, и для нормандского формата, будет способствовать и ускорит вторую волну. Кстати, спасибо всем, кто реально работал над освобождением, в т. ч. всем участникам Минской группы от украинской стороны", - отметила Геращенко.

По ее словам, также представители Украины продолжат настаивать на совместных поисках пропавших без вести на Донбассе и эксгумации тел погибших.

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"Также мы будем настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должна быть аполитичная группа, из экспертов и без политики - для выполнения важной гуманитарной миссии", - заявила представитель Украины.

Она выразила убеждение, что тема привлечения МККК к поиску пропавших на Донбассе должна стать одной из тем в рамках обсуждения «нормандского формата», ведь поддержка «лидеров «нормандского формата» серьезно способствовала разблокированию процесса освобождения заложников».

Кроме того, Геращенко отметила активную роль Международного комитета Красного Креста в сопровождении освобождения законно находящихся в украинских тюрьмах и незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе. Представитель Украины сообщила, что, кроме посещения тюрем, личного общения и сопровождения процедуры передачи заложников, МККК способствовал в других важных технических и логистических вопросах.

"Во время операции по освобождению присутствовали и представители СММ ОБСЕ, что также немаловажно. И от ОБСЕ мы также ждем более активной, в рамках их мандата, позиции и относительно посещения тюрем, и освобождения заложников. И соблюдения Минских соглашений. В оккупированной Горловке во время освобождения украинских заложников ко мне подошла представительница СММ ОБСЕ и спросила, сколько граждан, в свою очередь, были перемещены в «ЛНР-ДНР». Я позвала украинские СМИ, и в их присутствии публично обратила внимание этой дамы-наблюдателя, что она должна придерживаться терминологии Минских соглашений, где оккупированные территории - это ОРДЛО, и нет никаких «ДНР-ЛНР». Она покраснела и извинилась. Но это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей к этим территориям, и оно должно соответствовать Минским соглашениям, согласно которым Горловка, Донецк, Луганск - это Украина!", - подчеркнула Геращенко.

По словам представителя Украины, также на первой встрече участников ТКГ в Минске она поставит вопрос об освобождении семерых подростков, которых в сентябре 2016 года боевики задержали за якобы "диверсионную деятельность" и которых до сих пор удерживают в донецком СИЗО.

«По моему глубокому убеждению, в рамках Минской группы все стороны, в т. ч. координаторы ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", - добавила Геращенко.

Она заключила, что «важнейшим вопросом для украинской власти является вопрос освобождения политзаключенных Кремля. Президент Порошенко, МИД, все мы делаем все возможное для этого».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной в Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложники.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщал, что после обмена на временно оккупированном Донбассе контролируемые Россией боевики удерживают еще 103 украинских заложников. 402 человека считаются пропавшими без вести.

Медведчук заявлял, что следующий обмен заложников может быть проведен по формуле "74 на 29".

По данным заместителя министра юстиции Дениса Чернышева, на 5 января запланирована очередная встреча всех причастных к возможному обмену украинских заложников, которые остаются в плену боевиков.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 18 января 2018 года.