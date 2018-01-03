Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука надеется на начало следующего этапа освобождения украинских заложников в январе-феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала «112».

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Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может начаться следующий этап освобождения украинских заложников, Тука сказал: «Я надеюсь, возможно, даже в январе, в феврале».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками.

Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук сказал в эфире телеканала «Россия-1» 27 декабря, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29».

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«Принцип «всех на всех» сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа «всех на всех». Второй этап заключается в том, что сегодня в Украине осталось 74 человека, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили, что находятся сегодня 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе», - сказал Медведчук.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что между Украиной и боевиками начались очередные переговоры об обмене заложников.

В Кремле заявили, что поддерживают проведение следующего обмена пленных по формуле «74 на 29».