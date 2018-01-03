Суд отказал Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите

Окружной административный суд Киева отказал лидеру "Движения новых сил" Михеилу Саакашвили в удовлетворении иска к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отмене отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании политика лицом, требующим дополнительной защиты.

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Как передает корреспондент УНИАН, судья Татьяна Скочок огласила вступительную и резолютивную части судебного решения. "Окружной админсуд Киева, рассмотрев дело по иску Михеила Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Киевской области о признании противоправным и отмене решения от 1 ноября 2017 года, решил в удовлетворении исковых требований Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области отказать полностью. Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции", - говорится в определении суда, которое зачитала Скочок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, Окружной админсуд Киева рассматривал по существу иск Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области, которое 1 ноября 2017 года отказало ему в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, требующим дополнительной защиты.