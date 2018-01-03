Глава МИД Германии: конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркивает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным.

Читайте такжеМиротворческая миссия должна размещаться на всей территории Донбасса - глава МИД ГерманииКак говорится в сообщении посольства Германии в Украине в социальной сети Facebook, глава МИД Германии отправляется сегодня в Киев, а завтра оттуда на линию соприкосновения неподалёку от Мариуполя.

«В прошлом году мы стали свидетелями месяцев наибольшего со времени заключения Минских соглашений насилия на востоке Украины. До сих пор звучит на Донбассе слишком много выстрелов. До сих пор в этом регионе располагается много тяжелого вооружения», - заявил Габриэль.

«Недавно обменом сотен пленных и договоренностью о рождественском перемирии было подано два обнадеживающих сигнала. Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт не замороженный, не забытый, наоборот, он очень актуальный и пожароопасный. Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион», - подчеркнул Габриэль.

Глава МИД Германии проведет в Украине политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины. Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией.