В деле об убийстве Ноздровской допрошено около 50 человек, в том числе ее экс-жених

В деле об убийстве юриста Ирины Ноздровской допрошены уже около 50 человек. Об этом пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил в эфире канала "112 Украина".

Читайте также"Ты плохо кончишь": убитой правозащитнице Ноздровской неоднократно угрожалиПо его словам, "у нас еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть".

Жукович сказал: "Проводим ряд следственных действий. Поэтому и допрашиваем людей... Уже около 50 человек допросили", создана "мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник Главного управления полиции Киевской области".

Жукович подтвердил, что среди допрошенных и бывший жених Ноздровской, но отказался говорить, о чем шла речь на допросе.

Также пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области сообщил, что полиция будет "проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей... Будем обращаться в суд, чтобы получить временный доступ к вещам, и в рамках расследования будем изымать и проводить экспертизы".

Говоря о версии, Жукович отметил, что смерть Ноздровской может быть связана с ее профессиональной деятельностью, с угрозами в ее адрес. "Это все версии, и мы их отрабатываем, мы их проверяем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Правоохранители открыли производство по факту умышленного убийства.