В Раде предлагают пожизненно садить за убийство или покушение на правоохранителя

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов» (регистрационный номер 7451).

Как сообщает УНИАН, авторами данного законопроекта является группа народных депутатов, среди которых Виктор Король, Николай Паламарчук (фракция «БПП»), Виктор Развадовский (группа «Видродження»).

Данным законопроектом предлагается дополнить статью 348 Уголовного кодекса Украины нормой, что убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, а также члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, совершенные с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств или применением других технических или транспортных средств, наказываются пожизненным лишением свободы.

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В ныне действующей статье 348 Уголовного кодекса Украины за убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, а также члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка предусмотрено наказание лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в транспортное средство независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему. Сегодня в статье 36 УК уже есть аналогичная норма, касающаяся вторжения в жилище или иное помещение.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «в последнее время в Украине происходит существенное обострение политико-социального кризиса и стремительное ухудшение криминогенной ситуации». При этом отмечается, что нередкими стали случаи массовых беспорядков, вмешательства в работу правоохранительных органов, значительно увеличилось количество хулиганских действий с применением холодного, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и различных взрывных устройств. Также сказано, что в последнее время получили распространение случаи посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов с применением различных видов оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, других технических или транспортных средств.

В записке также говорится, что наиболее распространенными и с наименьшей результативностью и эффективностью при расследовании являются преступления против собственности. «С каждым годом именно эта категория уголовных правонарушений возглавляет топ-список преступных деяний, совершенных на территориях нашего государства, поскольку их количество постоянно растет, занимая уже почти 70% от всех видов преступлений. Поскольку именно государство должно гарантировать каждому из нас защиту от преступных посягательств, возникает, на наш взгляд, необходимость распространения пределов необходимой обороны также на случаи противоправного насильственного вторжения в транспортное средство», - говорится в сообщении.