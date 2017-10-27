Наиболее спокойная криминогенная ситуация наблюдается на западе Украины - Князев

Наиболее спокойная криминогенная ситуация наблюдается на западе Украины. Об этом во время брифинга во Львове сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно сравнительного анализа криминогенной ситуации в регионах страны.

«Западная Украина, по сравнению с другими регионами, здесь в разы спокойнее ситуация», - сказал глава Нацполиции.

Он отметил, что, например, Днепропетровская и Запорожская области имеют высокий процент ограблений и разбоев, тогда как в западных областях наблюдается увеличение количества квартирных краж.

Читайте такжеЛуценко назвал две причины тяжелой криминогенной ситуации на Закарпатье: бандитские войны и бедность

По словам Князева, рост количества убийств во время совершения нападений на домовладения граждан, как правило богатых, является традиционным для пригорода Киева и Одесской области.

«В Запорожской области «другая болезнь» - нападения на фермеров, на граждан, имеющих земельные паи, особенно во время периода реализации ими продукции. Харьковская, Днепропетровская области - «стабильно круглый год совершаются дерзкие преступления», - сказал Князев.