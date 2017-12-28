Порошенко поручил возобновить переговоры с Россией об освобождении украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с РФ относительно освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время рабочей поездки к Одесской области.

Читайте такжеУ Порошенко заявили о начале переговоров относительно следующего обмена пленными

«Верните нам нашего Сенцова, всемирно известного кинорежиссера, нашего журналиста Сущенко, который работал в Париже и был арестован в Москве, нашего Кольченко, много-много других, которые невинно находятся в тюрьмах РФ только за то, что они носят украинский паспорт, отказываются его отдать и гордятся тем, что они являются украинцами», - заявил президент.

«Мы их не можем ни изменить, ни забыть. Именно поэтому я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ о возвращении и тех, кто в России, и тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории», -сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленными. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинские заложники.