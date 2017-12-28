В Минобороны пообещали укрепить границы в ответ на планы РФ продолжать милитаризацию

В Министерстве обороны будут укреплять границы Украины и наращивать оперативные способности армии в ответ на намерение России развивать вблизи них военную инфраструктуру.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии оборонного ведомства по поводу заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что развитие военной инфраструктуры, в том числе вблизи границ с Украиной, станет приоритетом для армии России.

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«Украина, безусловно, будет уделять первоочередное внимание укреплению границ государства», - говорится в сообщении начальника управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковника Алексея Чернобая.

По его словам, «учитывая, что сейчас более 400 км границы остаются не контролируемыми властью Украины, одной из главных задач, которую необходимо решить, является развертывание международной миротворческой миссии ООН, которая взяла бы под контроль неконтролируемый участок границы и сделала бы невозможными поставки вооружения и военной техники незаконным вооруженным формированиям, а в дальнейшем передала этот участок под контроль Государственной пограничной службе Украины».

Как сказал Чернобай, Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем наращивать и совершенствовать свои оперативные возможности для обеспечения территориальной целостности страны.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Шойгу на селекторном совещании заявил, что развитие военной инфраструктуры вблизи границ с Украиной станет приоритетом для российской армии. По его словам, у Минобороны РФ впереди «много работы», и об этом говорил российский президент Владимир Путин.

«Кроме того, в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже 10, и в основном они касаются перевооружения армии. Но, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ», - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что уже «проделана большая работа, связанная с размещением соединений».