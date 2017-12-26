В Минобороны РФ назвали приоритетом милитаризацию границы с Украиной

В Минобороны РФ заявили, что развитие военной инфраструктуры у границ с Украиной станет приоритетом для армии России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил сегодня на селекторном совещании.

По его словам, у военного ведомства РФ впереди «много работы», и об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

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«Помимо этого, в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять, и по большей части они касаются перевооружения армии. Но и, конечно, есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. В данном случае, я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (РФ) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что уже «проделана большая работа, связанная с размещением соединений».

«И здесь я не могу не отметить активную работу и командующих округами, и строителей, и, безусловно, тех, кто занимался размещением дивизий», - сказал Шойгу.

Также он сообщил, что Минобороны РФ вышло на оснащение современным вооружением на 59,5%, на исправность вооружения на уровне 94%.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Шойгу заявил, что Россия намерена завершить развертывание в этом году трех дивизий на границе с Украиной.

По данным УНИАН, возле границы с Украиной штабы данных соединений дислоцируются в г. Ельня (Смоленская область), г. Богучар (Воронежская область), а также в г. Новочеркасск и пос. Кадамовский (Ростовская область).

В частности, в Ельне, в районе военного городка (микрорайон Кутузовский) бывшей 144-й гвардейской мотострелковой дивизии разворачивается новая мотострелковая дивизия.

В Богучаре, в 100 км до границы с Украиной, будет восстановлена ранее дислоцировавшаяся там 10-я гвардейская танковая дивизия имени Малиновского.

В районе Кадамовского и Новочеркасска будет развернута 150-я идрицко-берлинская мотострелковая дивизия. До границы Украины - 150 км.

Кроме того, из Центрального военного округа в Западный военный округ передислоцируются две мотострелковые бригады. 23-я мотострелковая бригада будет дислоцироваться в н.п. Валуйки Белгородской области - в 25 км от границы Украины. 28-я мотострелковая бригада будет дислоцироваться в городе Клинцы Брянской области - в 45 км от украинской границы. Обе бригады также войдут в состав 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.