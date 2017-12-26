"Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется": глава МИД Литвы возмутился заявлением России по Украине

"Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется". Так отреагировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус на заявление России относительно вооружения Украины, передает Голос Америки.

Читайте такжеПорошенко: решение США выделить Украине оружие станет "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии" На прошлой неделе в ответ на объявление решения администрации президента США Трампа о разрешении на поставку оружия в Украину, в министерстве иностранных дел России заявили, что поставки любых вооружений Украине "поощряют воинственное крыло в Киеве", а США "в определенном смысле переступил черту", объявив о намерении предоставить Украине оборонительное вооружение.

"Американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными...Вашингтон пытается представить себя "посредником". Никакой он не посредник, он – пособник в разжигании войны", – сказал заместитель российского министра Сергей Рябков.

"Россия утверждает, что решение о поставках оружия в Украину подтолкнет Киев к применению силы. Не могу не удивляться – где границы цинизма? Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется", - отреагировал Линкявичус на заявление России.