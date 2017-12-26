В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину

09:21, 26 декабря 2017
Мир
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В России считают, что США и Канада "втягиваются в конфликт и интернационализируют его".

В России продолжают

В России снова заявили, что поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе и будут способствовать втягиванию в него представителей других государств. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает "РИА Новости".

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во "внутриукраинский" конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", — сказал Карасин. 

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Как сообщал УНИАН, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.

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Теги: #оружие для Украины#оружие США для Украины